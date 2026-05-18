Ritmica Italia protagonista a Portimao | pioggia di medaglie per Raffaeli e Dragas

In Portogallo, le ginnaste italiane hanno ottenuto un totale di sei medaglie alla World Challenge Cup di Portimao, con le atlete Sofia Raffaeli e Tara Dragas che hanno conquistato diversi piazzamenti sul podio. La competizione ha visto le rappresentanti italiane emergere in diverse specialità, contribuendo con prestazioni di rilievo nella manifestazione internazionale. Le ginnaste hanno portato a casa risultati che testimoniano il loro impegno nelle competizioni di alto livello.

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Le azzurre dominano la World Challenge Cup in Portogallo: sei podi complessivi tra Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Segnali di crescita anche dal gruppo delle Farfalle. L’Italia della ginnastica ritmica chiude la World Challenge Cup di Portimao 2026 con un bilancio straordinario e una vera pioggia di medaglie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it L’azzurra allenata da Spela Alenka Mohar ha conquistato due splendide medaglie d’oro, imponendosi sia nella finale alla palla che in quella al nastro. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per l’Italia tra Gdynia e PortimaoSuccessi azzurri nei tornei internazionali junior: oro al Rhythmic Stars in Polonia e bronzo in Portogallo. Ginnastica ritmica: a Marbella l’Italia cresce, peccato per Raffaeli e DragasIl Grand Prix di Marbella si apre con indicazioni incoraggianti per la ginnastica ritmica italiana, impegnata in una delle prime uscite stagionali in... Piccole riflessioni di fine stagione della #SerieA dopo la #Finale di #Coppa #Italia con #Inter e #Lazio. linkedin.com/posts/popi-bon… x.com Ritmica Girasole protagonista a Ponsacco: pioggia di podi nella prova regionale SilverLa scorsa domenica 10 maggio le ginnaste dell’Asd Ritmica Girasole sono scese in pedana a Ponsacco per la seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver LC1 e LC2, della Federazione Ginnas ... luccaindiretta.it Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per l’Italia tra Gdynia e PortimaoSuccessi azzurri nei tornei internazionali junior: oro al Rhythmic Stars in Polonia e bronzo in Portogallo. Bene anche Piergentili e Fucci nei concorsi individu ... sportface.it