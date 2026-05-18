Rissa al carcere di Sant' Angelo dei Lombardi | due feriti trasferiti al Moscati

Nella tarda mattinata di oggi, all’interno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, si è verificata una rissa tra detenuti. Due persone sono rimaste ferite durante l’episodio e sono state trasportate all’ospedale Moscati per le cure del caso. La polizia penitenziaria ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e riportare la calma. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dello scontro o sul numero complessivo dei coinvolti.

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