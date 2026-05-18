Rissa al carcere di Sant' Angelo dei Lombardi | due feriti trasferiti al Moscati
Nella tarda mattinata di oggi, all’interno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, si è verificata una rissa tra detenuti. Due persone sono rimaste ferite durante l’episodio e sono state trasportate all’ospedale Moscati per le cure del caso. La polizia penitenziaria ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e riportare la calma. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dello scontro o sul numero complessivo dei coinvolti.
Una violenta rissa tra detenuti ha scosso, nella tarda mattinata di oggi, la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi. Lo rendono noto le organizzazioni sindacali SAPPE, SINAPPE, UILFP e USPP in una nota congiunta firmata dai rispettivi rappresentanti Festa, Luongo, Volino e Repola.Feriti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sant'Angelo dei Lombardi. Incendio e rissa in carcere
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