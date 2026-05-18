Rissa a Torino Porta Palazzo ragazzo ferito da una coltellata in condizioni gravi all' ospedale

Oggi a Torino, nella zona di Porta Palazzo, si è verificata una rissa tra tre uomini di origine magrebina. Durante l'alterco, uno dei partecipanti è stato colpito con un coltello e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessuna delle altre persone coinvolte ha riportato ferite di particolare gravità. La polizia sta raccogliendo testimonianze per chiarire l'accaduto.

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Tre magrebini sono rimasti feriti a seguito di una rissa avvenuta in strada nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, nella zona di Porta Palazzo a Torino. Il più grave è un ragazzo di 25 anni che ha riportato una ferita da taglio all'addome. Il giovane è stato soccorso dal personale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Violenti scontri a Torino al corteo per Askatasuna: idranti e lacrimogeni in corso Regina Margher... Sullo stesso argomento Ragazzo travolto da autocarro: in ospedale in gravi condizioniÈ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni il giovane investito ieri sera da un autocarro nel quartiere genovese di Voltri. Violenta rissa in via Nizza a Bari: uomo ferito da una coltellataUna rissa è scoppiata nella tarda mattinata di domenica in via Nizza, nel quartiere San Pasquale di Bari. Tre feriti a Torino in una rissa, indaga la polizia(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Tre uomini sono rimasti feriti in una rissa questo pomeriggio, in via Lanino, a Torino, a pochi metri da piazza della Repubblica e dal mercato di Porta Palazzo. Sul posto son ... msn.com Rissa a Torino Aurora, ragazzo ferito da una coltellata in condizioni gravi all'ospedaleTre magrebini sono rimasti feriti a seguito di una rissa avvenuta in strada nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, nella zona di Porta Palazzo a Torino. Il più grave è un ragazzo di 25 anni ch ... torinotoday.it