Rissa a Torino Porta Palazzo ragazzo ferito da una coltellata in condizioni gravi all' ospedale
Oggi a Torino, nella zona di Porta Palazzo, si è verificata una rissa tra tre uomini di origine magrebina. Durante l'alterco, uno dei partecipanti è stato colpito con un coltello e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessuna delle altre persone coinvolte ha riportato ferite di particolare gravità. La polizia sta raccogliendo testimonianze per chiarire l'accaduto.
Tre magrebini sono rimasti feriti a seguito di una rissa avvenuta in strada nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, nella zona di Porta Palazzo a Torino. Il più grave è un ragazzo di 25 anni che ha riportato una ferita da taglio all'addome. Il giovane è stato soccorso dal personale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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