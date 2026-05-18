Risparmio gestito | quota record oltre 1.000 miliardi nonostante i rischi

Negli ultimi mesi, la raccolta nel settore del risparmio gestito ha superato i 1.000 miliardi di euro, raggiungendo un record storico. Nonostante questa crescita, molti investitori continuano a preferire la liquidità, anche in un contesto di elevata volatilità sui mercati azionari dovuta a tensioni geopolitiche. I fondi azionari hanno mostrato reazioni differenziate, con alcuni strumenti che hanno registrato cali significativi, mentre altri si sono mantenuti stabili. La situazione riflette una preferenza per la sicurezza in un periodo di incertezza globale.

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? Punti chiave Perché i risparmiatori preferiscono la liquidità nonostante il record di raccolta?. Come hanno reagito i fondi azionari alla volatilità geopolitica dell'ultimo trimestre?. Quali strumenti hanno guidato la migrazione verso la sicurezza obbligazionaria?. Perché la consulenza a parcella sta crescendo così velocemente rispetto al passato?.? In Breve Fondi azionari calati del 4,3% trimestrale contro crescita obbligazioni dello 0,7%. Titoli di Stato saliti a 91 miliardi con incremento annuo del 12,4%. Consulenza con fee dedicata cresciuta del 16,7% su base annua. Settore assicurativo-previdenziale a 240 miliardi con aumento dell'8,3% annuo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Risparmio gestito: quota record oltre 1.000 miliardi nonostante i rischi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incassi Iva e lotta all'evasione, il fisco fa il pieno In 10 mesi entrate +9 miliardi Sullo stesso argomento Fuga dai fondi aperti: il risparmio gestito perde 6,5 miliardi? Cosa sapere Assogestioni: il risparmio gestito perde 6,5 miliardi di euro da inizio anno. Risparmio in Italia: record storico sopra i 2.600 miliardi di euro? Cosa scoprirai Perché gli investitori stanno abbandonando i prodotti flessibili per quelli obbligazionari? Come hanno fatto i consulenti finanziari... Risparmio gestito, m&a da record negli Stati Uniti: cosa significa per il settore in EuropaNegli Stati Uniti è in corso da tempo un risiko un po’ defilato dalle prime pagine che, macinando record su record, può arrivare presto a impattare anche il mercato europeo: quello del risparmio ... milanofinanza.it Risparmio gestito, sfide e opportunità dopo un 2025 record. Parla Maria Luisa Gota, presidente di AssogestioniRaccolta record nel 2025, ma investitori ancora prudenti e concentrati su obbligazionario. UE punta a convertire liquidità in capitali per la crescita, Italia chiamata a rafforzare incentivi. Serve ... milanofinanza.it