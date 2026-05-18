A Roma si tiene la mostra internazionale d’arte contemporanea intitolata Risonanze, che raccoglie le opere e le ricerche di 54 artisti provenienti da diversi paesi. L’esposizione si svolge in un unico spazio e presenta lavori di vario genere, tra cui pittura, scultura e installazioni. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e coinvolge artisti con background differenti, offrendo una panoramica sulla scena artistica contemporanea globale.

Cosa: La mostra internazionale d’arte contemporanea Risonanze. Il progetto riunisce le opere e le ricerche di 54 artisti nazionali e internazionali in un unico spazio espositivo.. Dove e Quando: Presso la Galleria d’Arte Sempione, in Corso Sempione 8 a Roma. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 21 al 30 maggio 2026.. Perché: Per esplorare una narrazione corale che indaga il presente attraverso l’arte. La mostra offre un’esperienza intima e meditativa, invitando lo spettatore a riflettere su tematiche quali identità, memoria e trasformazione.. Nel vibrante e continuo fermento culturale che anima la Capitale nella primavera del 2026, le arti visive trovano nuove e affascinanti occasioni per manifestarsi e farsi comprendere. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Risonanze: Mostra Internazionale a Roma

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