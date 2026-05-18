Riscrivere il cancro | le ricerche sulla reversione cellulare

Recenti studi hanno esplorato la possibilità di riadattare le cellule tumorali, cercando di trasformarle in cellule normali attraverso specifici processi di riprogrammazione. La ricerca si concentra su come alcune condizioni possano favorire questa inversione, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie terapeutiche. Attualmente, gli esperimenti si svolgono in laboratorio e coinvolgono tecniche avanzate di manipolazione genetica. La speranza è di trovare metodi efficaci per contrastare la crescita tumorale ripristinando il normale funzionamento delle cellule.

Se le cellule tumorali, in determinate condizioni, potessero essere “rieducate” e riportate alla normalità? Il 17 aprile è uscito Reversione del ricercatore Andrea Pensotti, libro che firma il primo studio internazionale di sistematizzazione in questo campo, abbracciando oltre cent’anni di ricerca sulla reversione tumorale. Molti i luminari che hanno recensito positivamente il suo lavoro. Argomento spiegato con uno stile scorrevole e coinvolgente anche per i non addetti ai lavori. Ogni pagina e ogni aneddoto incuriosiscono e spingono a documentarsi. Laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche, lavora al suo dottorato proprio sulle reversione tumorale con il professor Mariano Bizzarri, con cui ha firmato alcuni studi pionieristici, isolando e brevettando un gruppo di microRNA che hanno fornito evidenze molto promettenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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