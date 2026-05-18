Risanamento Fondo Saccà pronto alla rinascita | bonifica completata via ai nuovi alloggi sostenibili
Dopo due anni di lavori e verifiche tecniche, si è conclusa la bonifica di Fondo Saccà, un’area di circa 44 mila metri quadrati destinata a nuove costruzioni. La fase di ristrutturazione ambientale si è infatti appena conclusa, permettendo di avviare il progetto di riqualificazione urbana. Ora si procederà con la realizzazione di alloggi sostenibili, annunciati come parte di un più ampio intervento di risanamento della zona. La conclusione delle operazioni di bonifica apre la strada alle nuove fasi di sviluppo.
Dopo due anni di lavori e verifiche tecniche, si chiude la fase di bonifica di Fondo Saccà, area di circa 44 mila metri quadrati destinata a cambiare volto nel quadro del programma di risanamento urbano della città. Gli interventi di messa in sicurezza dalle sostanze inquinanti sono stati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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