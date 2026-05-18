Riprendono le ricerche di Domenico Racanati il pescatore disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno
Le operazioni di ricerca di Domenico Racanati sono riprese questa mattina, lunedì 18 maggio. Il pescatore, di 53 anni, è disperso dal 2 aprile scorso, giorno in cui si verificò il crollo del ponte sul Trigno. L’incidente si verificò durante un’ondata di maltempo che interessò le regioni del Molise e dell’Abruzzo. Le ricerche sono state interrotte e riprese più volte nel corso di questo periodo, senza ancora risultati positivi.
Riprendono oggi, lunedì 18 maggio, le ricerche di Domenico Racanati, il pescatore 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile scorso dopo il crollo del ponte sul Trigno durante l'ondata di maltempo che colpì Molise e Abruzzo. Come riporta Lapresse, gli operatori subacquei della guardia costiera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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