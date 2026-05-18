Riprendono le ricerche di Domenico Racanati il pescatore disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno

Le operazioni di ricerca di Domenico Racanati sono riprese questa mattina, lunedì 18 maggio. Il pescatore, di 53 anni, è disperso dal 2 aprile scorso, giorno in cui si verificò il crollo del ponte sul Trigno. L’incidente si verificò durante un’ondata di maltempo che interessò le regioni del Molise e dell’Abruzzo. Le ricerche sono state interrotte e riprese più volte nel corso di questo periodo, senza ancora risultati positivi.

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