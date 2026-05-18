Rinasce lo storico Teatro Ringhiera | pubblicato il bando per riaprirlo

È stato pubblicato il bando per la concessione del Teatro Ringhiera, un teatro storico di Milano situato nel quartiere Abbiategrasso in via Boifava 17. La struttura, chiusa dal 2017, è attualmente oggetto di lavori di riqualificazione. La concessione mira al riavvio delle attività dell’edificio, che ha rappresentato un punto di riferimento culturale per diversi anni. La procedura di assegnazione sarà gestita attraverso il bando pubblicato nelle ultime settimane.

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