Rimini ringrazia il suo ambasciatore tedesco della Riviera per l’amore dimostrato verso la località
L’amministrazione di Rimini ha espresso gratitudine nei confronti del rappresentante diplomatico tedesco presente sulla Riviera, riconoscendo il suo affetto e sostegno verso la città. La cerimonia si è svolta in modo semplice e diretto, con un momento di incontro tra le parti. La città si è detta riconoscente per l’attenzione manifestata dall’ambasciatore, che ha dedicato alla località parole di apprezzamento durante il suo soggiorno. La riconoscenza è stata condivisa attraverso un gesto ufficiale del Comune.
Un gesto di riconoscenza e di amicizia quello compiuto dall'amministrazione comunale di Rimini nei confronti di due ospiti speciali: il Dr. Edward Bednarek e la moglie Katharina, residenti a Unterschleißheim, nella città metropolitana di Monaco di Baviera. La cerimonia si è svolta presso l'Hotel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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