Rimborso Irpef chi non lo riceverà subito e perché | cosa succede
Da metà maggio è possibile consultare il modello 730 precompilato, segnando l’inizio della fase in cui molti contribuenti riceveranno i rimborsi Irpef. Tuttavia, non tutti riceveranno immediatamente l’accredito. Alcuni dovranno aspettare di più, a causa di verifiche o di eventuali anomalie riscontrate nei dati dichiarati. La procedura di invio e controllo dei modelli fiscali coinvolge diverse fasi, influenzando i tempi di ricezione dei rimborsi per i contribuenti italiani.
Con l’apertura della procedura per il 730 precompilato, disponibile dal 14 maggio, entra nel vivo anche la stagione dei rimborsi fiscali per milioni di contribuenti italiani. Ma se per i lavoratori dipendenti i conguagli possono arrivare già in estate, per molti pensionati i tempi saranno più lunghi e bisognerà attendere diversi mesi prima di vedere l’accredito sul proprio assegno. Per chi presenta rapidamente la dichiarazione dei redditi, i dipendenti possono ottenere il rimborso Irpef direttamente nella busta paga di luglio. Diversa invece la situazione dei pensionati: gli accrediti arriveranno infatti soltanto nei cedolini Inps di agosto o settembre, a seconda della data di trasmissione del modello 730. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Pensione Marzo: Maxi Rimborsi IRPEF in Arrivo
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