Rimborso 730 | le date per ricevere i crediti in busta paga o pensione

Sono state pubblicate le date precise in cui i contribuenti riceveranno i rimborsi legati al modello 730 direttamente sulla loro busta paga o sulla pensione. La tempistica dipende dalla data di invio della dichiarazione e dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate. Le informazioni riguardano sia i crediti che verranno accreditati all’interno di specifici mesi sia le differenze di tempistica tra i vari soggetti interessati. La comunicazione riguarda anche eventuali variazioni nel calendario di accredito a seconda delle modalità di presentazione.

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