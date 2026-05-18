Rimborso 730 | le date per ricevere i crediti in busta paga o pensione

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state pubblicate le date precise in cui i contribuenti riceveranno i rimborsi legati al modello 730 direttamente sulla loro busta paga o sulla pensione. La tempistica dipende dalla data di invio della dichiarazione e dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate. Le informazioni riguardano sia i crediti che verranno accreditati all’interno di specifici mesi sia le differenze di tempistica tra i vari soggetti interessati. La comunicazione riguarda anche eventuali variazioni nel calendario di accredito a seconda delle modalità di presentazione.

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? Punti chiave Quando arriverà esattamente il rimborso sulla tua busta paga?. Come influisce la data di invio sul momento dell'accredito?. Perché i pensionati devono aspettare più tempo dei lavoratori dipendenti?. Chi riceve i soldi direttamente sul conto invece che in busta paga?.? In Breve Invio entro 31 maggio per rimborso dipendenti a luglio.. Invio tra 1 e 20 giugno per accrediti agosto.. Invio tra 21 giugno e 15 luglio per rimborso settembre.. Pensionati con invio a maggio ricevono somme ad agosto.. La scadenza per l’invio del modello 730 è fissata al 30 settembre e la velocità di ricezione dei crediti dipende dalla tempestività della presentazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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