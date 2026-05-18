Negli ultimi giorni sono state segnalate numerose email fraudolente che si spacciano per comunicazioni ufficiali riguardanti il rimborso 730, innescando il rischio di truffe tra i contribuenti. Le email fake spesso richiedono ai destinatari di fornire dati personali sensibili, come codici fiscali o dettagli bancari, per procedere con presunti rimborsi o verifiche. La questione ha attirato l’attenzione degli esperti di sicurezza, che invitano a fare attenzione a eventuali segnali di falsificazione nelle comunicazioni ricevute.

? Domande chiave Come distinguere l'email vera da quella creata dai truffatori?. Quali dati personali vengono richiesti prima di colpire il conto?. Perché l'Agenzia delle Entrate non invia mai comunicazioni via email?. Come si recuperano i soldi sottratti dopo un clic sbagliato?.? In Breve L'Agenzia delle Entrate ha segnalato l'allerta il 16 maggio.. I truffatori richiedono prima dati anagrafici e poi dettagli della carta di credito.. L'accesso ai rimborsi avviene solo tramite SPID, CIE o CNS sul sito ufficiale.. Le email sospette vanno inviate all'indirizzo [email protected].. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato il 16 maggio una nuova e pericolosa ondata di phishing che colpisce i contribuenti proprio durante la stagione della dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimborso 730: allarme phishing, truffe via email colpiscono i contribuenti

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