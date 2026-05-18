Rifiuti esteso il porta a porta | a coprire la maggiore spesa presunta è sempre la Tari

La giunta comunale ha approvato ufficialmente la riperimetrazione delle aree di raccolta dei rifiuti, estendendo così il sistema porta a porta. Questa decisione comporta un aumento delle coperture anche sulla tassa sui rifiuti (TARI), che continua a rappresentare la principale voce di spesa presunta per i cittadini. La modifica delle zone di raccolta segue un percorso già annunciato in passato e si inserisce in un quadro di interventi per migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio.

Era uno scenario già noto all'orizzonte, ma ora c'è anche il via libera ufficiale. La giunta comunale ha adottato una delibera di presa d'atto della necessità di riperimetrare le zone della raccolta dei rifiuti.Nella scia finale dell'amministrazione, sarà adeguato il piano operativo di un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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