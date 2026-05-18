Rifiuti erbacce e degrado | decine di segnalazioni dei residenti

Numerosi residenti di Caserta hanno segnalato problemi di abbandono, tra cui rifiuti sparsi, erbacce cresciute e condizioni di degrado in diverse aree della città. Le segnalazioni riguardano varie zone del Capoluogo e descrivono una situazione di incuria che si ripete nel tempo. La presenza di rifiuti abbandonati e vegetazione incolta viene riportata come un problema ricorrente dai cittadini, che chiedono interventi concreti per migliorare la situazione.

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