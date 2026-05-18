Rifiuti erbacce e degrado | decine di segnalazioni dei residenti
Numerosi residenti di Caserta hanno segnalato problemi di abbandono, tra cui rifiuti sparsi, erbacce cresciute e condizioni di degrado in diverse aree della città. Le segnalazioni riguardano varie zone del Capoluogo e descrivono una situazione di incuria che si ripete nel tempo. La presenza di rifiuti abbandonati e vegetazione incolta viene riportata come un problema ricorrente dai cittadini, che chiedono interventi concreti per migliorare la situazione.
Rifiuti, erbacce, degrado. Sono decine le segnalazioni dei residenti di Caserta che denunciano una situazione di abbandono cronica in diverse zone del Capoluogo. Una situazione che, come gli stessi abitanti denunciano, non è tollerabile anche alla luce delle tariffe per la Tari, incassate dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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