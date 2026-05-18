Ricostruzione pubblica a portata di clic | chiunque ora può controllare lo stato di avanzamento dei lavori
È stata attivata una nuova piattaforma digitale che permette a chiunque di verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite da un recente evento naturale. La piattaforma, accessibile attraverso un sito web dedicato, offre un monitoraggio pubblico degli interventi nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La struttura commissariale ha annunciato che il sistema è ora operativo e disponibile a tutti gli utenti interessati.
La Struttura commissariale ha reso operativa sul sito commissarioricostruzione.it la piattaforma digitale interattiva dedicata al monitoraggio pubblico degli interventi di ricostruzione post-evento nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo strumento, accessibile online da chiunque. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
The One Decision That Will Define Jamaica for the Next 10 Years
Sullo stesso argomento
Sopralluogo in via Naumachia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori"La scorsa settimana l’assessore Bottino mi aveva anticipato l’avvio delle attività e, nella giornata di oggi, abbiamo effettuato un sopralluogo in...
America's Cup, qual è lo stato di avanzamento dei lavori a Bagnoli: il cronoprogramma e i prossimi passaggiIl commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha presentato oggi lo stato dei lavori, con cronoprogramma, in...