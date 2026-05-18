Ricostruzione pubblica a portata di clic | chiunque ora può controllare lo stato di avanzamento dei lavori

È stata attivata una nuova piattaforma digitale che permette a chiunque di verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite da un recente evento naturale. La piattaforma, accessibile attraverso un sito web dedicato, offre un monitoraggio pubblico degli interventi nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La struttura commissariale ha annunciato che il sistema è ora operativo e disponibile a tutti gli utenti interessati.

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