Ricatta un 60enne conosciuto su una app d' incontri | 21enne arrestato per estorsione

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Pavia con l'accusa di aver estorto denaro a un uomo di 60 anni conosciuto tramite un'app di incontri. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe minacciato la vittima con l'intento di ottenere denaro, portando così all'ordine di custodia cautelare emesso dall'autorità giudiziaria. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo aver raccolto le prove delle minacce e delle richieste di denaro.

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