Ricatta un 60enne conosciuto su una app d' incontri | 21enne arrestato per estorsione
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Pavia con l'accusa di aver estorto denaro a un uomo di 60 anni conosciuto tramite un'app di incontri. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe minacciato la vittima con l'intento di ottenere denaro, portando così all'ordine di custodia cautelare emesso dall'autorità giudiziaria. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo aver raccolto le prove delle minacce e delle richieste di denaro.
Pavia, 18 maggio 2026 - Arrestato per estorsione. Un 21enne di nazionalità egiziana, domiciliato a Voghera, è stato rintracciato dalla polizia alla stazione ferroviaria di Pavia dopo la richiesta di aiuto di un uomo, 60enne pavese, vittima di quello che sembra uno schema di ricatto consolidato da parte del giovane, che ha già precedenti di polizia specifici e anche due procedimenti penali pendenti per lo stesso reato messo a segno con simili modalità, oltre a un altro per atti persecutori. L’app e l’incontro a casa. I due si sono conosciuti su una App d'incontri e si sono accordati per vedersi di persona nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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