Revenge porn in aula | studenti di Scampia e Villaricca simulano un processo a Napoli

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti dei licei "Elsa Morante" di Scampia e "Renato Cartesio" di Villaricca sono stati protagonisti il 14 maggio 2026 di un processo simulato al Palazzo di Giustizia di Napoli, al Centro direzionale. Il tema al centro del dibattimento: il revenge porn, con riferimento diretto alla vicenda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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