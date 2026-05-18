Reunion della 5º meccanica C dell’Itis Luigi di Savoia di Chieti dopo 24 anni

Dopo 24 anni dalla fine degli studi, gli ex studenti della classe 5º meccanica sezione C del 2002 dell’Itis Luigi di Savoia di Chieti si sono ritrovati per una reunion. L’incontro si è svolto nel parco turistico Montepiano di Roccamontepiano, dove è stato organizzato un pranzo tra amici. I partecipanti si sono rivisti con entusiasmo, scambiando ricordi e aggiornamenti sui percorsi professionali intrapresi. La giornata ha visto coinvolti molti ex compagni, alcuni dei quali non si vedevano da tempo.

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