Resistenza in Valle d’Aosta | il ruolo delle staffette tra storia e scuola

In Valle d’Aosta, le staffette svolsero un ruolo fondamentale durante la Resistenza, trasportando messaggi, armi e provviste tra le diverse formazioni partigiane e i gruppi di resistenza locali. Tra le figure più note di questo periodo c’era una giovane partigiana che, successivamente, si è affermata come figura politica a livello nazionale. Le staffette valdostane operavano spesso sotto copertura, affrontando rischi elevati per garantire il collegamento tra i partigiani e le reti di supporto esterne.

? Punti chiave Chi era la giovane partigiana che divenne poi una figura politica nazionale?. Come hanno operato le staffette valdostane per sostenere la lotta partigiana?. Perché gli studenti del Corrado Gex hanno ricevuto un premio nazionale?. Come può il Giro d'Italia diventare uno strumento di memoria civile?.? In Breve Paolo Gheda e Rosalba Dondeynaz hanno analizzato il percorso di Tina Anselmi.. Nedo Vinzio ha ricordato la figura storica di Anna Cisero Dati.. Studenti dell'Itpr Corrado Gex premiati dall'Associazione Toponomastica Femminile per ricerca locale.. L'evento accademico si inserisce nel contesto del Giro d'Italia 2026.. L’Università della Valle d’Aosta ha ospitato una mattinata di riflessione storica dedicata al ruolo cruciale delle donne nella lotta di Liberazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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