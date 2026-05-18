Nella partita tra Lecco e Catania disputata al Rigamonti-Ceppi, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, con il match che si è concluso senza reti. La gara si è sviluppata senza cambiamenti nel punteggio durante i novanta minuti, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale. Entrambe le formazioni hanno creato occasioni senza però riuscire a concretizzarle in gol, portando a un pareggio che lascia invariata la classifica.

Lecco e Catania non si fanno male: al Rigamonti-Ceppi termina 0-0. Il risultato di ieri sera, scaturito al termine di un match con pochissime emozioni, rimanda la qualificazione alle semifinali playoff al match di mercoledì sera al Massimino di Catania dove il Lecco, per passare il turno, dovrà vincere. Tensione prima della partita, con scontri tra le due tifoserie, nella zona antistante lo stadio, e tre persone ferite e soccorse in codice giallo. Prima occasione al 6’ con un tiro di Romani dal limite che si spegne sul fondo. Tre minuti dopo, Battistini crossa per Konatè che gira bene di testa ma Dini è reattivo e respinge. Al 17’ uno-due tra Sipos e Konaté con il tiro dell’ex Empoli troppo debole per impensierire il portiere avversario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resistenza Catania. Blucelesti senza reti

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