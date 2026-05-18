Regione Umbria in lutto è morta Paola Gonnellini
La Regione Umbria si trova a piangere la scomparsa di Paola Gonnellini, considerata una figura chiave nell’amministrazione regionale durante gli anni della sua nascita. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra coloro che l’hanno conosciuta e lavorato con lei. Gonnellini è ricordata per aver contribuito alla fase iniziale della regione, periodo in cui si affermavano le prime strutture e funzioni dell’ente regionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti istituzionali e i cittadini.
Regione Umbria in lutto per la morte di Paola Gonnellini, “dirigente della Regione Umbria in un’epoca in cui nasceva l’idea stessa di Regione”.“Nel settore della cultura e dell'organizzazione dell'ente - scrive il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori - Paola Gonnellini ha avuto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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