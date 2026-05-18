Regione Umbria in lutto è morta Paola Gonnellini

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria si trova a piangere la scomparsa di Paola Gonnellini, considerata una figura chiave nell’amministrazione regionale durante gli anni della sua nascita. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra coloro che l’hanno conosciuta e lavorato con lei. Gonnellini è ricordata per aver contribuito alla fase iniziale della regione, periodo in cui si affermavano le prime strutture e funzioni dell’ente regionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti istituzionali e i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Regione Umbria in lutto per la morte di Paola Gonnellini, “dirigente della Regione Umbria in un’epoca in cui nasceva l’idea stessa di Regione”.“Nel settore della cultura e dell'organizzazione dell'ente - scrive il vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori - Paola Gonnellini ha avuto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Biblioteca Malatestiana in lutto, Paola Errani morta a 68 anniCesena, 20 aprile 2026 – Non è un fulmine a ciel sereno ma la notizia della scomparsa, nella giornata di ieri, di Paola Errani ha scosso la città.

Leggi anche: Morta a 81 anni Paola Monnetti

regione umbria regione umbria in luttoRegione Umbria in lutto, è morta Paola GonnelliniIl vicepresidente Bori: Sincero ringraziamento anche per il senso di appartenenza e per il valore di un contributo straordinario alla crescita della Regione Umbria ... perugiatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web