Regione Umbria in lutto è morta Paola Gonnellini

La Regione Umbria si trova a piangere la scomparsa di Paola Gonnellini, considerata una figura chiave nell’amministrazione regionale durante gli anni della sua nascita. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra coloro che l’hanno conosciuta e lavorato con lei. Gonnellini è ricordata per aver contribuito alla fase iniziale della regione, periodo in cui si affermavano le prime strutture e funzioni dell’ente regionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti istituzionali e i cittadini.

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