Regine i ragazzi del Foscolo presentano il cortometraggio alla Reggia
Lunedì 18 maggio 2026 alle 14:30, la classe 5 A Turismo del Foscolo di Sparanise presenterà il cortometraggio intitolato “Regine alla Reggia” nella sala “Terra di Lavoro” della Reggia di Caserta. L’evento si svolge alla fine del percorso di formazione Scuola Lavoro, che ha coinvolto gli studenti nel progetto. La presentazione si terrà in una delle sale della residenza reale, senza la partecipazione di altre personalità o enti.
Lunedì 18 maggio 2026, alle 14,30, a conclusione del percorso di Formazione Scuola Lavoro, la classe 5 A Turismo del Foscolo di Sparanise, presenterà il cortometraggio “Regine alla Reggia” nella sala “Terra di Lavoro” della Reggia di Caserta. L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto “Regine. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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