A Reggio Emilia, il prezzo del gasolio è aumentato del 60%, creando difficoltà per circa 11.000 imprese artigiane della zona. La crescita dei costi si somma alle preoccupazioni riguardo all’effetto del blocco di Hormuz, che potrebbe influenzare i cantieri e le officine locali. Alcuni settori produttivi si trovano ora a fronteggiare un aumento delle spese operative, con il rischio che alcune attività possano essere costrette a ridimensionarsi o chiudere se la situazione non si stabilizza.

? Domande chiave Come influirà il blocco di Hormuz sui cantieri e sulle officine reggiane?. Quali settori produttivi rischiano il collasso per l'impennata del gasolio?. Perché la crescita del PIL regionale è minacciata dalle piccole imprese?. Quanto tempo servirà per stabilizzare i costi delle materie prime?.? In Breve Gasolio industriale +60,7% e carburante pompa +20,3% nelle prime nove settimane.. Settore trasporti coinvolge 906 aziende merci e 83,2% imprese artigiane passeggeri.. Oltre 8.000 imprese edilizie e 1.200 meccaniche reggiane subiscono i rincari.. L'impatto colpisce 4.000 addetti tra cui il 50% dipende da attività artigianali..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, il gasolio sale del 60%: 11mila imprese artigiane in crisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Agricoltura lucana in crisi: il gasolio sale del 35%La crisi energetica e le speculazioni sui mercati stanno schiacciando il settore agricolo lucano tra costi in esplosione e margini che si...

Crisi energetica e caro gasolio, Confindustria Catania: "A rischio la sopravvivenza delle imprese"Una tempesta perfetta che rischia di spazzare via una parte significativa delle imprese del territorio.