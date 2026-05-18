Reggio Calabria | polemica sui nomi dei candidati e i processi chiusi

A Reggio Calabria è scoppiata una discussione riguardo ai nomi dei candidati e ai processi giudiziari che si svolgono a porte chiuse. Un'inchiesta giornalistica ha messo in evidenza alcuni candidati assolti, senza però menzionare specificamente le loro identità. La questione si concentra anche sul fatto che i nomi dei candidati del centrodestra siano più evidenziati rispetto a quelli del Partito Democratico, creando un confronto tra le diverse forze politiche coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui