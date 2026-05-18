Reggio Calabria | la DC torna in campo per sostenere Cannizzaro

A Reggio Calabria, la Democrazia Cristiana si prepara a sostenere nuovamente la candidatura di Cannizzaro. Sono previsti interventi di alcuni leader nazionali del partito, che parteciperanno all'incontro presso l'Auditorium. La presenza di questi esponenti potrebbe avere un impatto sul risultato elettorale, in particolare tra gli elettori moderati. La manifestazione si svolge in un momento di attenzione crescente verso le scelte politiche locali e nazionali.

? Punti chiave Chi sono i leader nazionali che sosterranno Cannizzaro all'Auditorium?. Come influirà il ritorno della DC sul voto dei moderati?. Perché la lista Reggio Protagonista punta sulla tradizione democristiana?. Quale impatto avrà questo fronte civico sugli equilibri elettorali reggini?.? In Breve Incontro lunedì 18 maggio 2026 all'Auditorium UniReggio di Reggio Calabria.. Partecipano Rotondi, Marvasi, Melcore e l'ideatore Simone Veronese.. Paolo Ferrara modera il dibattito politico presso l'Auditorium UniReggio.. La lista Reggio Protagonista punta a mobilitare l'elettorato moderato reggino.. L’Auditorium UniReggio di Reggio Calabria ospiterà alle ore 16:00 di questo lunedì 18 maggio 2026 un incontro decisivo che vede il ritorno della Democrazia Cristiana nel dibattito cittadino tramite la lista Reggio Protagonista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Reggio Calabria, Scopelliti: La politica torni a parlare di futuro e di giovani

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