Red Bull e Crocs | arrivano le scarpe ispirate alle monoposto F1
Una nuova linea di scarpe ispirate alle monoposto di Formula 1 è stata annunciata, realizzata attraverso una collaborazione tra il marchio di abbigliamento sportivo e quello di calzature. Le calzature riprendono alcuni dettagli tecnici della vettura RB22, tra cui elementi di design e colori. Sono stati presentati due modelli diversi, con prezzi che variano tra una cifra e l’altra. La collezione, che combina elementi delle auto di F1 e delle scarpe, sarà disponibile a breve sul mercato.
? Punti chiave Quali dettagli tecnici della RB22 sono stati replicati sulle scarpe?. Quanto costeranno i due modelli della collezione Red Bull?. Come sono stati integrati gli elementi aerodinamici nel design delle calzature?. Perché Crocs ha scelto proprio il weekend di Montreal per il lancio?.? In Breve Lancio previsto il 21 maggio in concomitanza con il Gran Premio canadese a Montreal.. Modello Crocband Clog venduto a 95 dollari e Classic Runner a 85 dollari.. Design ispirato alla monoposto RB22 con richiami al sistema Halo e alle ali.. Prima collaborazione ufficiale tra Crocs e un team di Formula 1.. Il 21 maggio prossimo, in concomitanza con l’inizio del weekend del Gran Premio canadese al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal, la Red Bull lancerà sul mercato una collezione di calzature firmata Crocs ispirata al mondo della Formula 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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