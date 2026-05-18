Red Bull e Crocs | arrivano le scarpe ispirate alle monoposto F1

Una nuova linea di scarpe ispirate alle monoposto di Formula 1 è stata annunciata, realizzata attraverso una collaborazione tra il marchio di abbigliamento sportivo e quello di calzature. Le calzature riprendono alcuni dettagli tecnici della vettura RB22, tra cui elementi di design e colori. Sono stati presentati due modelli diversi, con prezzi che variano tra una cifra e l’altra. La collezione, che combina elementi delle auto di F1 e delle scarpe, sarà disponibile a breve sul mercato.

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