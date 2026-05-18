In Toscana, il territorio di Arezzo si distingue per aver raggiunto il numero più alto di donatori di sangue e plasma, con oltre diecimila volontari attivi. La regione vede una forte presenza di donne e giovani sotto i 25 anni tra i donatori, contribuendo a mantenere livelli elevati di solidarietà. La crescita si riflette nel record di adesioni, posizionando la provincia come prima in regione per la donazione di sangue. La rete di volontariato locale continua a svilupparsi, coinvolgendo un'ampia fascia di cittadini.

AREZZO – Con una base di oltre diecimila volontari attivi, il territorio di Arezzo conquista il gradino più alto del podio in Toscana per la donazione di sangue e plasma. A certificare questo straordinario traguardo di solidarietà civica è l’ultimo studio diffuso da Avis Toscana, che fotografa una provincia capace di superare, per numero di adesioni, anche aree della regione caratterizzate da bacini demografici nettamente superiori. Il motore di questo primato risiede in numeri imponenti e in un costante ricambio generazionale. L’associazione aretina può infatti contare su 10.579 soci donatori, un bacino che si allarga ulteriormente a quota 10. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Record di solidarietà per Avis Arezzo: è la prima provincia regionale, trainata da donne e under 25

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