Realme C100 5G | batteria da 6600 mAh e scocca di grado militare

Il nuovo modello di smartphone si distingue per una batteria da 6600 mAh e una scocca realizzata con materiali di grado militare. Tra le caratteristiche più evidenti ci sono anche le innovazioni estetiche legate al cosiddetto Blooming Design, che influenzano l’aspetto complessivo del dispositivo. La presenza di specifiche di alto livello, tipiche di modelli più costosi, solleva domande sui costi di produzione e sul prezzo al pubblico. La proposta si rivolge a chi cerca prestazioni elevate senza dover spendere una fortuna.

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? Punti chiave Come influisce il Blooming Design sull'estetica del dispositivo?. Quanto costa portare specifiche da top di gamma in questa fascia?. Perché la resistenza militare cambia le regole del mercato economico?. Come reagisce il display a 144 Hz durante l'uso quotidiano?.? In Breve Display con frequenza di aggiornamento a 144 Hz per fluidità visiva superiore.. Design Blooming con varianti cromatiche Sprouting Green e Blooming Purple.. Obiettivo brand di democratizzare tecnologie avanzate per i giovani utenti mondiali.. Continuità operativa garantita dalla sinergia tra batteria e scocca resistente.. Il nuovo smartphone realme C100 5G arriverà presto sul mercato italiano con una batteria da 6600 mAh e una scocca progettata per resistere agli urti secondo standard di grado militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Realme C100 5G: batteria da 6600 mAh e scocca di grado militare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Realme 16 Pro+ 5G: risparmio del 25% e batteria da 7000 mAh su Amazon? Cosa scoprirai Come può un telefono così sottile ospitare una batteria da 7000 mAh? Quali prestazioni garantisce il sensore fotografico da 200 MP... Leggi anche: Realme C100 5G: resistente smartphone dall’elevata autonomia Realme C100 5G: resistente smartphone dall’elevata autonomiaRealme ha svelato le prime informazioni sul nuovo smartphone C100 5G. Il nuovo modello dell’azienda cinese si distingue per tre caratteristiche: una capiente batteria da 6.600 mAh, un display ultra-lu ... today.it realme C100 5G ufficiale: batteria da 6600 mAh, display 144 Hz e certificazione militare agli urtirealme annuncia il C100 5G con batteria da 6600 mAh, display 144 Hz e resistenza agli urti militare. Ecco tutto quello che sappiamo. smartworld.it