Ravarino alla finali nazionali U14 Carpine vince il girone in serie B
Il Ravarino si è qualificato per le finali nazionali under 14 grazie alla vittoria di ieri mattina sul campo di Faenza, con il punteggio di 39-30. Nel frattempo, la Carpine ha conquistato il primo posto nel girone di serie B, assicurandosi così un passaggio diretto alle finali regionali. Entrambe le squadre avranno ora l’opportunità di competere per lo scudetto in questa fase della stagione.
C’è anche il Ravarino nelle final four regionali per lo scudetto Under 14 grazie al successo 39-30 di ieri mattina sul campo del Faenza. Appuntamento al prossimo fine settimana alla "Alighieri" di Nonantola con le semifinali: alle 16 la sfida fra Casalgrande e Imola (che ha eliminato Modena) e alle 18 quella fra Rapid Nonantola e Ravarino. DONNE. Niente da fare per le ragazze dell’Under 20 della Pallamano Modena che al PalaMolza giocavano cercavano i pass per le finali nazionali: decisivo è stato il ko 37-17 nella prima gara col Mezzocorona, che ha reso vano il successo delle ragazze di coach Morselli nella seconda sfida contro l’Exes per 21-9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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