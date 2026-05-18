Ravarino alla finali nazionali U14 Carpine vince il girone in serie B

Il Ravarino si è qualificato per le finali nazionali under 14 grazie alla vittoria di ieri mattina sul campo di Faenza, con il punteggio di 39-30. Nel frattempo, la Carpine ha conquistato il primo posto nel girone di serie B, assicurandosi così un passaggio diretto alle finali regionali. Entrambe le squadre avranno ora l’opportunità di competere per lo scudetto in questa fase della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui