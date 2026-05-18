Raul Cremona protagonista del Roccabaret a Borgonovo

Venerdì 12 giugno alle 21:30, nel fossato della Rocca municipale di Borgonovo, si terrà la serata “Roccabaret”. Il protagonista sarà Raul Cremona, noto come comico e illusionista. La manifestazione si svolgerà in un’area all’aperto, con ingresso previsto nel suggestivo sito storico. La serata prevede uno spettacolo di intrattenimento con numeri di magia e comicità. L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazioni.

Sarà il celebre comico e illusionista Raul Cremona il protagonista della serata “Roccabaret”, in programma venerdì 12 giugno a Borgonovo, a partire dalle ore 21,30, nel suggestivo scenario del fossato della Rocca municipale. Al suo fianco, il pianista Gabriele Gentile, per uno spettacolo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Raul Cremona: Macchina della Verità

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