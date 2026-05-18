Nella notte tra sabato e domenica, l'Ucraina ha inviato circa 600 droni verso il territorio russo, con obiettivi a Mosca e nelle aree di confine. Durante l’attacco, sono stati segnalati tre morti e danni in alcune zone colpite. Le autorità russe hanno riferito di aver intercettato la maggior parte dei velivoli e di aver adottato misure di difesa. Non ci sono ancora commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte sull'azione militare.

Nella notte tra sabato e ieri l'Ucraina ha lanciato circa 600 droni contro il territorio russo, concentrando parte dell'offensiva su Mosca e sulle regioni di confine. È stata Kiev stessa a definire l'operazione "il più importante attacco dall'inizio dell'invasione", realizzando la minaccia di rappresaglia di Volodymyr Zelensky dopo il bombardamento russo su Kiev di qualche giorno fa costato la vita a 24 persone. Il messaggio politico è chiaro: se la Russia continua a colpire le città ucraine, l'Ucraina porterà la guerra oltre il confine. "Lo Stato russo deve porre fine alla guerra", ha dichiarato Zelensky rivendicando il diritto a colpire l'industria petrolifera e il comparto della difesa di Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rappresaglia Zelensky: droni su Mosca, 3 morti

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Ukraine Conducted One Of Its Largest Drone Strikes On Russia

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