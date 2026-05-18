Ranucci valuta ingresso nel Pd dichiarazioni contro Nordio per creare caos nel governo ed entrare in politica – RUMOR

Circolano voci riguardo a un possibile ingresso di Ranucci nel Partito Democratico, con alcune dichiarazioni che puntano a screditare il ministro della Giustizia. La possibilità è stata suggerita anche da un’altra figura pubblica, che ha ripreso a parlare dopo essere stata protagonista di servizi televisivi dedicati a lei. Queste affermazioni hanno alimentato discussioni su un possibile tentativo di creare tensioni all’interno del governo. Le fonti non hanno confermato ufficialmente alcuna decisione da parte di Ranucci in merito.

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