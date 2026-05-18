Ranucci valuta ingresso nel Pd dichiarazioni contro Nordio per creare caos nel governo ed entrare in politica – RUMOR

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circolano voci riguardo a un possibile ingresso di Ranucci nel Partito Democratico, con alcune dichiarazioni che puntano a screditare il ministro della Giustizia. La possibilità è stata suggerita anche da un’altra figura pubblica, che ha ripreso a parlare dopo essere stata protagonista di servizi televisivi dedicati a lei. Queste affermazioni hanno alimentato discussioni su un possibile tentativo di creare tensioni all’interno del governo. Le fonti non hanno confermato ufficialmente alcuna decisione da parte di Ranucci in merito.

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A ventilare pubblicamente questa ipotesi è stata anche Giusi Bortolozzi, tornata a parlare dopo i servizi di Report a lei dedicati. “Non mi sorprenderei se Ranucci si candidasse, con il Pd o giù di lì. Quanto alle opposizioni, conosco le regole della politica. Immutata la profonda stima e fiducia pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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