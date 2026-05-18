Raid notturno in zona Croce Bianca | 28enne arrestato mentre svaligia una villa

Durante la notte, in una zona residenziale, i carabinieri sono intervenuti in seguito a un tentativo di furto in una villa. Un uomo di 28 anni è stato fermato e arrestato mentre si trovava all’interno dell’immobile, intento a portare via oggetti di valore. L’operazione rientra in un incremento delle attività di controllo deciso dal comando provinciale, che ha rafforzato la presenza delle forze dell’ordine sia durante il giorno che nelle ore notturne.

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