Raid notturno in zona Croce Bianca | 28enne arrestato mentre svaligia una villa
Durante la notte, in una zona residenziale, i carabinieri sono intervenuti in seguito a un tentativo di furto in una villa. Un uomo di 28 anni è stato fermato e arrestato mentre si trovava all’interno dell’immobile, intento a portare via oggetti di valore. L’operazione rientra in un incremento delle attività di controllo deciso dal comando provinciale, che ha rafforzato la presenza delle forze dell’ordine sia durante il giorno che nelle ore notturne.
In linea con le direttive disposte dal comando provinciale, i carabinieri hanno intensificato la loro presenza sul territorio, potenziando i servizi di controllo sia nelle fasce orarie diurne sia in quelle notturne. L'obiettivo è garantire un dispositivo di sicurezza costante e capillare. 🔗 Leggi su Veronasera.it
BLITZ DI CARABINIERI E GRUPPI SPECIALI PER CATTURARE GIANTIN, EX MALA DEL BRENTA | 07/01/2026
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