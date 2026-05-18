RAI SU EUROVISION | IL RECORD DI ASCOLTI CORONA L’OTTIMA STAGIONE SHOW

La Rai ha diffuso una nota ufficiale in cui annuncia un nuovo record di ascolti per l’Eurovision Song Contest in Italia, evidenziando una crescita costante nel corso degli anni. L’evento, che si svolge ogni anno, si conferma come uno dei programmi più seguiti nel paese, secondario solo al Festival di Sanremo. La comunicazione sottolinea come i risultati di questa stagione riflettano una partecipazione sempre più numerosa del pubblico italiano, consolidando la posizione della manifestazione come appuntamento televisivo di rilievo.

“ Un nuovo record, anno dopo anno, conferma la crescita dell’Eurovision Song Contest in Italia “. Inizia così la nota ufficiale Rai sugli ascolti dell’evento tv più seguito dopo Sanremo. In numeri: 36% di share e oltre 5 milioni di telespettatori per la serata finale, andata in onda su Rai 1 dalle 21.00 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini in diretta dalla Stadthalle di Vienna. Rispetto alla finale dell’edizione 2025 la crescita è stata di oltre +277 mila ascoltatori e di oltre 2 punti percentuali di share. Il risultato della fascia oraria 21.48-25.10 (dalla fine di ESC START a fine programma) è stato di 5,1 milioni con il 39,2%. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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#Rai: Un nuovo record, anno dopo anno, conferma la crescita di #Eurovision. 36% e 5mln, +277mila e +2 punti dal 2025. Per il nono anno l'Italia in Top10. Sui social 30mln e 364mln di video view. #Eurovision2026 #Esc #EscIta (fonte: Ufficio Stampa Rai) x.com

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