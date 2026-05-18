Rai rischio monocolore | il piano di Lollobrigida per i nuovi vice

Il piano di Lollobrigida per i nuovi vice Rai prevede la nomina di sei figure, ma si discute già sulla possibilità di un rischio di monocolore nella composizione dei ruoli. Sono stati individuati alcuni nomi come potenziali candidati, anche se ancora non ufficiali. La scelta dei nuovi vertici sarà influenzata dal metodo noto come manuale Cencelli, che potrebbe determinare le assegnazioni in base a specifici criteri di riparto di incarichi. La discussione riguarda principalmente le modalità di selezione e la distribuzione delle nomine.

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