Un ragazzo è deceduto dopo aver consumato un gelato, portando alla proposta di istituire una giornata nazionale dedicata all’anafilassi, una grave reazione allergica. La proposta viene avanzata da tre società mediche che si occupano di emergenza pediatrica, allergologia e immunologia pediatrica, e pediatria. L’obiettivo è sensibilizzare sulla gestione e la prevenzione di reazioni allergiche intense, che possono verificarsi anche in presenza di alimenti comuni come il gelato. La giornata sarebbe dedicata alla formazione e alla consapevolezza su questi eventi.

Una giornata nazionale dell’anafilassi (reazione allergica grave). A proporla sono la Simeup (Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica) insieme alla Siaip (Società italiana di Allergologia e Immunologia pediatrica) e alla Sip (Società italiana di pediatria). La proposta arriva dopo il tragico evento di Casoria, dove un ragazzo di 16 anni è morto dopo aver mangiato un gelato. L’obiettivo è quello di aumentare la sensibilizzazione sul fenomeno, diffondere la cultura della prevenzione e promuovere programmi di formazione rivolti sia agli operatori sanitari sia alla popolazione generale. La conoscenza, la prevenzione e la rapidità di intervento possono fare la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ragazzo morto dopo aver mangiato un gelato, i pediatri: «Ora una giornata nazionale sull’anafilassi»

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