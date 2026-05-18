Nella serata di domenica, un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali all'angolo tra viale Virgilio e via Duca degli Abruzzi. Dopo l’incidente, due minori a bordo di uno scooter sono fuggiti dal luogo dell’incidente. Successivamente, si sono presentati ai carabinieri per chiarire quanto accaduto. La polizia sta ricostruendo la dinamica e identifica i minori coinvolti. La scena si è svolta nel traffico della zona, con i soccorsi immediati sul posto.

Nella prima serata di domenica hanno investito un ragazzino di 15 anni mentre la vittima attraversava la strada, sulle strisce pedonali all'angolo tra viale Virgilio e via Duca degli Abruzzi, in pieno centro a Taranto. Poi sono fuggiti senza prestare soccorso al malcapitato che è stato condotto poco dopo in ospedale in codice rosso. Intorno alle 22 però, si sono presentati dai carabinieri. Si tratta di due minorenni, di 15 e 17 anni, Il giovane alla guida risponde di guida senza patente, mentre entrambi di omissione di soccorso. Così si è conclusa la caccia ai pirati della strada. Stando ad un prima ricostruzione, il 15enne sarebbe stato investito da uno scooter sul quale viaggiavano due persone. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ragazzino investito sulle strisce pedonali, due minori in scooter prima fuggono poi si presentano dai carabinieri

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Schoolchild Struck on Pedestrian Crossing Outside Diego Martin Primary School

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