Raffaele Sollecito e la delusione da Amanda Knox Lo sfogo a Belve Crime sui contratti stracciati | Perché pensano che io sia ancora colpevole

Raffaele Sollecito è intervenuto di nuovo in televisione, scegliendo lo studio di Belve Crime, il programma di Francesca Fagnani trasmesso su Rai 2. In questa occasione, ha approfondito il caso di Perugia, concentrandosi sui contratti che sono stati annullati e sulle reazioni legate al procedimento giudiziario. Lo sfogo ha riguardato anche le percezioni che, a suo avviso, continuano a considerarlo colpevole, nonostante le pronunce di assoluzione definitive.

Raffaele Sollecito torna in tv e sceglie lo sgabello di Belve Crime, il programma di Francesca Fagnani in onda martedì sera su Rai 2, per parlare ancora una volta del delitto di Perugia. L’assoluzione definitiva arrivata nel 2015, insieme ad Amanda Knox, per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher non gli avrebbe mai davvero tolto di dosso l’etichetta di sospettato, se non addirittura di colpevole. «Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole», dice davanti alle telecamere, una percentuale che lui stesso rincara quando la conduttrice gli chiede se la divisione tra colpevolisti e innocentisti sia paritaria: «Il 70 per cento crede che io sia colpevole». 🔗 Leggi su Open.online

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