Raffaele Sollecito a Belve Crime accusa i poliziotti che l' hanno interrogato | Minacciato pesantemente
Accuse pesanti da parte di Raffaele Sollecito, protagonista della nuova puntata di “Belve Crime“, sul caso Meredith Kercher. Nelle anticipazioni dell’intervista con Francesca Fagnani, l’ex indagato racconta presunte minacce e pressioni subite durante gli interrogatori in questura nel 2007: “Luce sparata in faccia, nessuno mi ha detto che avevo diritto a un avvocato”. Raffaele Sollecito, le anticipazioni di "Belve Crime" Le presunte minacce in questura Chi è Raffaele Sollecito e il ruolo nel delitto di Perugia Raffaele Sollecito, le anticipazioni di “Belve Crime” Raffaele Sollecito è il protagonista della prossima puntata di “Belve Crime“, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Torna a parlare Raffaele Sollecito in una lunga intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime, raccontando alcuni dettagli inediti della sua vicenda e rivelando di sentirsi ancora additato come un sospetto assassino nonostante la ormai decennale assoluzio x.com
Raffaele Sollecito a Belve Crime: Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrireRaffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 19 maggio. Accusato insieme ad ... tpi.it
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