Accuse pesanti da parte di Raffaele Sollecito, protagonista della nuova puntata di “Belve Crime“, sul caso Meredith Kercher. Nelle anticipazioni dell’intervista con Francesca Fagnani, l’ex indagato racconta presunte minacce e pressioni subite durante gli interrogatori in questura nel 2007: “Luce sparata in faccia, nessuno mi ha detto che avevo diritto a un avvocato”. Raffaele Sollecito, le anticipazioni di "Belve Crime" Le presunte minacce in questura Chi è Raffaele Sollecito e il ruolo nel delitto di Perugia Raffaele Sollecito, le anticipazioni di “Belve Crime” Raffaele Sollecito è il protagonista della prossima puntata di “Belve Crime“, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Raffaele Sollecito a Belve Crime accusa i poliziotti che l'hanno interrogato: "Minacciato pesantemente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Belve Crime, Raffaele Sollecito: “I poliziotti mi hanno minacciato pesantemente”Raffaele Sollecito, legato al caso di Meredith Kercher, sarà ospite a Belve Crime domani 19 maggio: farà importanti dichiarazioni che potrebbero...

Leggi anche: Belve Crime, Raffaele Sollecito: "Minacciato dai poliziotti in questura. Il bacio ad Amanda Knox? Volevo tranquillizzarla"

Torna a parlare Raffaele Sollecito in una lunga intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime, raccontando alcuni dettagli inediti della sua vicenda e rivelando di sentirsi ancora additato come un sospetto assassino nonostante la ormai decennale assoluzio x.com

Raffaele Sollecito a Belve Crime: Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrireRaffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 19 maggio. Accusato insieme ad ... tpi.it

Raffaele Sollecito a Belve Crime: Per 7 italiani su 10 sono colpevole. In Questura ho subito minacce dagli agentiAssolto in via definitiva nel 2015, torna sul delitto di Perugia. Il racconto dell’isolamento in carcere, della paura di impazzire e della fine della ... huffingtonpost.it