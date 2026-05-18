' Racconti sotto l' ulivo' c' è ' L' esperienza della letteratura dal medioevo alla contemporaneità e ritorno'
Nella rassegna culturale ‘Racconti sotto l’ulivo’ si svolgerà un evento intitolato ‘La letteratura: un ponte fra Scuola e Università’. L’appuntamento si focalizzerà sull’esperienza letteraria dal Medioevo ai giorni nostri, con particolare attenzione ai percorsi formativi tra istituti scolastici e atenei universitari. L’iniziativa mira a esplorare come la letteratura abbia accompagnato e influenzato diversi periodi storici, creando collegamenti tra i diversi livelli educativi. La discussione coinvolgerà docenti e studiosi del settore.
Nell’ambito della rassegna culturale ‘Racconti sotto l’ulivo’, si terrà un appuntamento di particolare rilievo educativo e letterario dal titolo ‘La letteratura: un ponte fra Scuola e Università’. L’evento avrà luogo venerdì 22 alle 10.30, presso l’Egò Lounge Bar di Ferrara.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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