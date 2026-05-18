Questionario sul benessere degli studenti Unipi | si vincono abbonamenti a cinema e Cus
Univerità di Pisa ha lanciato un nuovo questionario rivolto agli studenti per raccogliere dati sul loro benessere psicofisico. Tra le iniziative offerte in cambio della partecipazione ci sono abbonamenti gratuiti al cinema, accesso a strutture sportive e dispositivi per monitorare il sonno. L’obiettivo è comprendere meglio le condizioni di vita degli studenti e promuovere iniziative di supporto. La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti e rappresenta un’occasione per usufruire di alcuni servizi gratuitamente.
Abbonamenti al cinema, attività sportive gratuite e dispositivi per il monitoraggio del sonno. Sono questi alcuni degli incentivi messi a disposizione dall'Università di Pisa per studentesse e studenti che parteciperanno al nuovo questionario sul benessere psicofisico.L'indagine, rivolta a circa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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