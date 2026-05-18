quel segreto svelato sui due tondi di filippino lippi

La Pinacoteca di San Gimignano ha annunciato il rientro di due tondi attribuiti a Filippino Lippi, dopo un periodo di assenza. Le opere erano state sottoposte a interventi di restauro e sono state restituite al pubblico. La direzione della galleria ha comunicato che i due pezzi saranno esposti in modo permanente nella collezione dedicata all’arte rinascimentale. La restituzione è avvenuta in occasione di una cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità locali.

La Pinacoteca di San Gimignano ha accolto il rientro dei due tondi di Filippino Lippi rappresentanti l’ Angelo Annunziante e l’ Annunziata, fra i protagonisti della mostra Filippino Lippi and Rome tenutasi in Ohio, presso il Cleveland Museum of Art di Cleveland, dal 30 novembre 2025 al 22 febbraio 2026. L’esposizione ha permesso ai due dipinti in arrivo da San Gimignano di affiancare un altro imponente tondo dell’artista, conservato nello stesso museo americano e raffigurante La Sacra Famiglia con San Giovanni Battista e Santa Margherita. Grazie alla concessione del prestito, sulle due opere in arrivo da San Gimignano sono state effettuate... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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