A Washington si riaccendono le preoccupazioni su un possibile coinvolgimento di Cuba in attività di sorveglianza con droni, con legami che si ipotizzano collegamenti a Teheran e Mosca. Le autorità statunitensi hanno ripreso in considerazione il dossier riguardante l’utilizzo di questi velivoli non pilotati, evidenziando una possibile collaborazione tra i paesi coinvolti. Le notizie provenienti da fonti ufficiali indicano che il tema è tornato a essere al centro delle discussioni politiche e di sicurezza.

A Washington il dossier cubano torna al centro dell’attenzione. Secondo informazioni riportate da Axios, l’Avana avrebbe acquisito oltre trecento droni e avviato discussioni interne sul loro possibile impiego in caso di crisi contro la base statunitense di Guantanamo, navi militari americane e, in uno scenario estremo, obiettivi nell’area di Key West, in Florida. La cautela, nelle valutazioni americane, resta d’obbligo: le stesse fonti citate dal sito statunitense precisano che Cuba non viene considerata una minaccia imminente e che non esisterebbe, allo stato, un piano operativo per colpire interessi statunitensi. Ma il salto di qualità... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quei droni a Cuba e l’asse con Teheran e Mosca. L’allarme Usa

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