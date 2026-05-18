Quattromila biciclette per l’Ail | Pergine risponde con il cuore

Da trentotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pergine, una manifestazione di solidarietà ha coinvolto numerosi partecipanti di tutte le età, che hanno percorso le strade della città in sella alle biciclette. Circa quattromila persone, tra famiglie e giovani, hanno preso parte alla pedalata organizzata per sostenere l’Ail. La manifestazione si è svolta lungo un percorso che ha attraversato diverse zone della città, coinvolgendo attivamente la comunità locale in un gesto di solidarietà.

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Una lunga scia di biciclette, famiglie e giovani ha attraversato Pergine nel segno della solidarietà. In quattromila hanno preso parte alla “Pedalata per la vita”, l’iniziativa organizzata a sostegno dell’AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, trasformando la città in una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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