Quarticciolo alla società statale Sogesid la gestione degli appalti per la riqualificazione del quartiere

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata firmata una convenzione tra il commissario incaricato e una società di ingegneria ambientale per la gestione degli appalti relativi alla riqualificazione del quartiere Quarticciolo. La società sarà responsabile dell'organizzazione e della supervisione delle gare d'appalto, con l'obiettivo di accelerare gli interventi nelle aree periferiche. La firma rappresenta un passaggio importante per avviare i lavori previsti dal decreto Caivano bis, che mira a migliorare le condizioni delle zone meno centrali della città.

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Firmata la convenzione tra il commissario Fabio Ciciliano e la società di ingegneria ambientale: gestirà le gare d'appalto per velocizzare gli interventi nelle periferie del decreto Caivano bis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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