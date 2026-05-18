Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 18 maggio 2026

Stasera, 18 maggio 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione affronta temi di attualità e politica, con interviste e interventi di vari ospiti. La puntata prevede anche collegamenti in diretta e approfondimenti su notizie di cronaca e politica nazionale. L’appuntamento con il talk show è fissato per questa sera, come di consueto, a partire dalle ore 21:30.

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Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 18 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Al centro della puntata, la tragedia di Modena, con gli ultimi sviluppi sulle cause della strage. Spazio poi alla politica interna e, in chiusura, alle indagini sul caso Garlasco, tra intercettazioni e scontro tra periti. Partecipano al dibattito, tra... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026 Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la... Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 maggio 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 maggio 2026 Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la... Buon inizio settimana carissimi! Stasera ci vediamo da Nicola Porro a #QuartaRepubblica, nello spazio su #Garlasco. Dalle 21.20 su #Rete4 #Mediaset Grazie come sempre del vostro affetto e intanto passate una bella giornata! x.com Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 maggio 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 18 maggio 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Quarta Repubblica, dalla tragedia di Modena alla chiusura delle indagini su Garlasco: le anticipazioni della puntataEcco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... affaritaliani.it