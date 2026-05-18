Quando pagano l' Assegno unico a maggio 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026, l’INPS effettuerà i pagamenti dell’Assegno Unico Universale seguendo le date stabilite nel calendario annuale. Il pagamento riguarda le famiglie che ne hanno diritto e sarà distribuito secondo le scadenze previste, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Le date di accredito vengono comunicate dall’ente previdenziale e si riferiscono a un procedimento periodico che si ripete ogni mese. Per conoscere le date precise, si consiglia di consultare il calendario ufficiale pubblicato dall’INPS.

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Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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