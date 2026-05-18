Quando il Pci ordinò ai triestini di collaborare con i comunisti di Tito

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo tra aprile e maggio del 1945, il Partito Comunista Italiano diede indicazioni ai triestini di collaborare con i comunisti di Tito. La relazione tra i gruppi di resistenza locali e le forze comuniste jugoslave si svolse in un momento di tensioni e complessità, con decisioni che influenzarono gli eventi successivi. La collaborazione fu oggetto di discussione e di interpretazioni diverse, mentre le modalità di interazione tra le forze politiche e militari si sviluppavano in un contesto di grande incertezza.

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Compagni avevate torto, Il Tempo è galantuomo. Mandateci gli svarioni della sinistra C’è modo e modo di collaborare con lo "straniero" durante una guerra.Sopratutto, c’è straniero e straniero; e il Pci, nell’aprile maggio del 1945, scelse quello sbagliato, come sempre. In quel caso, i comunisti italiani avevano stabilito un patto d’acciaio con i comunisti Jugoslavi di Tito, contro il nazifascismo, certo, ma pure contro gli anglo-americani e, soprattutto, contro la democrazia liberale. Gli stessi comunisti titini che di lì a poco rastrellarono e getterano nelle foibe migliaia di italiani. Il culmine di quel clamoroso, drammatico svarione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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