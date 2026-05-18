Quando il Pci ordinò ai triestini di collaborare con i comunisti di Tito

Nel periodo tra aprile e maggio del 1945, il Partito Comunista Italiano diede indicazioni ai triestini di collaborare con i comunisti di Tito. La relazione tra i gruppi di resistenza locali e le forze comuniste jugoslave si svolse in un momento di tensioni e complessità, con decisioni che influenzarono gli eventi successivi. La collaborazione fu oggetto di discussione e di interpretazioni diverse, mentre le modalità di interazione tra le forze politiche e militari si sviluppavano in un contesto di grande incertezza.

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