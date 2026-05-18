Quando i forlivesi andavano a scuola dai Signori della Missione
Nel cuore del centro storico di Forlì si trova un edificio di grande presenza, situato nella piazza dedicata a Giovanni Battista Morgagni. Si tratta del Palazzo dei Signori della Missione, una costruzione imponente e avvolta da un certo alone di mistero. Storicamente, questo luogo era utilizzato come scuola dai Signori della Missione, un’istituzione che ha segnato il passato educativo della città. La struttura si distingue per la sua architettura e la posizione centrale, testimoniando un passato importante per il quartiere.
In pieno centro storico a Forlì, per la precisione nella piazza dedicata al grande medico-scienziato Giovanni Battista Morgagni, c’è un edificio tanto imponente quanto misterioso: il Palazzo dei Signori della Missione. Non si sa chi lo progettò nel XVIII secolo, mentre è certa la data di nascita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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